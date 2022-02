QUÉ FUERTEEEEE. Martha Chuquipiondo, más conocida como ‘La Mujer Boa’, reapareció en la farándula de Chollywood para arremeter contra Janet Barboza, quien esta semana tocó el tema de ‘los códigos entre amigas’ en América Hoy.

A través de sus redes sociales, la cantante le envió tremendo misil a la rulitos y le recordó su pasado, cuando estuvo con la expareja de su madre, Nílver Huarac. “Qué sentirá tu mamá o qué habrá sentido... encima la hiciste abuela. En verdad hay temas que no deberías tocar, bien carepalo esta”, indicó.

Asimismo, la ‘Mujer Boa’ le pidió a Mariella Zanetti que enfrente a la ‘rulitos’. “La pregunta es: ¿saldrías con el ex de tu amiga? y la conchudaza de la Barboza dijo que ‘no’ jajaja Mariela Zanetti háblale... o en todo caso, atenta la producción. ¿Por qué no preguntan si saldrías con tu expadrastro y luego haces abuela a tu propia madre, nada más y nada menos que con tu padrastro”, agregó Martha Chuquipiondo.

Cabe indicar que las conductoras de América Hoy hablaron sobre los ‘códigos entre amigas’ esta semana, luego de la abalancha de críticas que viene recibiendo Luciana Fuster por salir con Patricio Parodi, ex pareja de quien fuera su amiga Flavia Laos.

Este sábado, en conversación con ‘Estás en Todas’, el popular ‘Pato’ rompió su silencio y aseguró que su ex y actual salientes no son amigas hace mucho tiempo ni mantuvieron una relación amical cuando él estaba con la rubia.

EL PATO DEFIENDE A LUCIANA FUSTER

“La atacan gratis, ella no hace nada malo, si la gente supiera la verdad de las cosas, no se la agarrarían con ella porque no ha hecho nada malo”, indicó el chico reality.

Asimismo, aseguró que Flavia y Luciana no tenían un vínculo amical. “Yo te puedo decir tranquilamente que ellas no eran amigas hace muchísimos años. Cuando yo salía con Flavia no eran amigas, compartieron, trabajaron juntas, sí, obviamente, estuvieron en una marca deportiva pero todo fue laboral”, afirmó Patricio Parodi.

“No voy a entrar en detalles...”, agregó el Pato, quien también comentó la última aparición de Flavia Laos en ‘En boca de todos’, en la que dio a entender que sí tuvo amistad con Luciana Fuster. “No sé por qué da esa versión, me soprendió mucho”, acotó.

Patricio Parodi aprovechó el tema para sacar cara por su saliente. “Hay mucha gente que se suma a querer chancarla cuando no saben nada... simplemente por querer salir en algún portal pero, qué daño te ha hecho Luciana a ti, qué daño te he hecho yo a ti para que quieras seguir hablando de nosotros, tirando cizaña cuando no sabes nada”, indicó el Pato.

