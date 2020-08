La actriz Laly Goyzueta dijo que darle vida al personaje de ‘Lorena’ en la novela ‘La otra orilla’ es un regalo para ella porque se divierte mucho cuando graba sus escenas.

“He recibido mucho cariño. Lo primero que me dijeron es ‘imagínate a doña Tremebunda’ esa es tu imagen'. ‘Lorena’ es muy chistosa desde que empieza a hablarle al televisor, de todo se queja, habla sin filtros. También quiere lo mejor para su hija, por eso le dice que le pagó la Universidad para que sea una profesional y se fija en un policía. Yo a los personaje no los veo como buenos ni malos, sino como personas que tienen conflictos internos por eso defiendo a ‘Lorena’ a morir”, afirmó.

Sin embargo, enfatizó que su personaje así como es exagerada y un poco manipuladora, también tiene su lado cómico.

“La gente se mata de la risa porque se ven un poco reflejados en ella. He buscado darle una ligereza al personaje, está obsesión con la limpieza y desinfección la gente lo ha tomado muy bien, incluso me dicen ‘igualita a mi mamá’. He tratado de hacerlo chistoso, es un regalo porque cada vez que voy a grabar me mato de la risa”, indicó.

Laly Goyzueta comentó que se han incorporado más actores a la novela , incluso grabó escenas con Pold Gastello, quien venció al Covid.

“Cuando lo vi casi me desmayo de la emoción. Pold es recontra profesional y tenemos buena química”, señaló.

¿Cuál es la clave del éxito de ‘La otra orilla’?

Es bien loco tener la oportunidad de poder contar esta historia que refleja lo que nos está pasando, tiene cosas bien actuales y creo que eso es lo que la gente quiere ver.

No tenías temor de contagiarte del coronavirus.

Cuando me llamaron para la novela no tuve temor ni lo dudé, en ningún momento, porque sabía que ‘Del Barrio Producciones’ nos iba a cuidar.

¿Tienes algo de ‘Lorena’?

Bastante, la única diferencia es que no les echo alcohol en la cara, pero después en mi casa los tengo a todos ‘curcunchos’ con la mascarilla, con esto y aquello. Creo que me he ‘Lorenizado’ un poco.