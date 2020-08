El actor Martín Velásquez, quien da vida a ‘Sergio’ en la novela ‘La otra Orilla’, tuvo una escena romántica con ‘Paty’ (Alicia Mercado) y dijo que los televidentes ya pedían el beso.

“Estos dos muchachos ya la estaban haciendo muy larga. La gente ya pedía el beso. Ha sido una escena muy bonita y trabajar con Alicia siempre es un placer, es una persona muy linda por dentro y por fuera”, afirmó.

La productora Michelle Alexander dijo que en esta novela no habría besos. ¿Cambió de opinión?

Creo que es inevitable, el género de por sí implica que haya romance y tratarlo en este tiempo de pandemia requiere mucho más cuidado que el que se tiene generalmente.

Seguramente habrá críticas por este beso.

Hemos tenido muchísimo cuidado. Unos días antes nos hicimos una prueba molecular para asegurarnos y estar tranquilos. Ya con la prueba en mano nos sentimos mucho más cómodos para hacer el trabajo que hacemos siempre en las telenovelas y que implica besos y mucho contacto. No queríamos que el público esté ajeno a eso, a un romance entre ‘Sergio’ y ‘Paty’.

De otro lado, Martín Velásquez contó que aceptó feliz dar vida a ’Sergio’ en ‘La otra orilla’, que es un policía que está en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

“Cuando me llamaron para encarnar a un policía me sentí muy feliz. A ’Sergio’ lo he tomado con mucho respeto, con mucha humildad y sobre todo con un sentimiento de sacrificio”. finalizó.