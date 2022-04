La Pánfila le cree a Mónica sobre abuso de periodista deportivo: “No creo que esté inventando”

La actriz María Victoria Santana, La Pánfila, expresó su solidaridad con Mónica Cabrejos, quien reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de un periodista deportivo.

“No somos amigas, pero le creo a Mónica, no creo que esté inventando y me solidarizo totalmente con ella. No le quieren creer, pero a otras personas sí. Hay un prejuicio”, indicó la actriz.

Más de una persona criticó a Mónica, pues aseguran que está aprovechando lo que pasó para marketear la publicación de su libro...

No le veo nada de malo que quiera promocionar su libro, al menos que saque un beneficio de lo negativo que vivió.

¿Qué proyectos se vienen?

Este sábado arranca mi nuevo taller de actuación virtual y presencial para niños y adolescentes.

La Pánfila dispara contra Martin Arredondo: “Me dijo ‘te pongo un departamento’

La Pánfila reveló que recibió una inusual propuesta de parte de Martín Arredondo cuando participaba como coconductora del programa ‘La Batería’ que conducía Aldo Miyashiro en Panamericana.

“Un día me dijo: ‘Muy lejos vives, porque mejor no te pongo un departamento más cerca’. Le dije ‘Así no más, mejor me recoges como hemos quedado’. Después de eso me daban menos participación”, dijo La Pánfila.