María Victoria Santana, mejor conocida como ‘La Pánfila’, no pudo presentarse la noche del último sábado en la pista de “Reinas del Show”, debido a una lesión que sufrió en la pierna durante los ensayos.

¿Te veremos este sábado en Reinas del show?

No sé qué va a pasar conmigo, no sé si seguiré o no en Reinas del show. Ahora mismo, yo no puedo bailar, no puedo estirar la pierna. Sin embargo, sé que después de esto voy a volver recargada y renovada, estoy dispuesta a continuar, pero ya lo veremos.

Es la segunda vez que te alejarías de la competencia por una lesión...

Estoy picona de que siempre me pase algo y no pueda seguir en la competencia, me voy a dar un baño de florecimiento. Estoy frustrada, con impotencia, la gala pasada tenía muchas ganas de bailar y, al final, quise intentarlo, pero el cuerpo no me ayudó. En mi última presentación quedé en cuarto lugar, ya había superado la caída de hace años, iba por más...

¿Qué pasó exactamente?

La semana pasada tuve un desgarro en el aductor y me dieron descanso, pero yo, terca, pedí que me inyecten y me pongan parches para poder bailar, pensé que dopada no iba a sentir, pero no se pudo, y todo empeoró.

Algunas de tus compañeras aseguran que, por no bailar, debiste ir a sentencia, ¿qué opinas?

A mí no me han sentenciado porque yo no he bailado, yo hice todo lo posible para poder realizar el baile, creo que vale el esfuerzo. Les pido a mis compañeras un poco de empatía, pero, es un concurso, entiendo su actitud. En todo caso, yo trabajo para el público, no trabajo para las compañeras.

Por el contrario, de las sentenciadas, Jossmery Toledo, Paula Manzanal y Janet Barboza, ¿quién debería abandonar la competencia?

Janet, aunque no baila muy bien, le pone ganas, hasta bailó con dolor, pero Jossmery es menos involucrada, ella está “a lo que venga”, ella debería abandonar la competencia.