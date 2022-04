NUEVAS ACUSACIONES. Nuevos testimonios contra Martín Arredondo salen a la luz luego de que Mónica Cabrejos lo señalara de presuntamente haberla acosado, en su libro ‘Mujer Pública’. Esta vez, María Victoria Santana, más conocida como La Pánfila, arremetió contra el conocido productor.

En declaraciones en Amor y fuego, La Pánfila reveló que recibió una inusual propuesta de parte de Martín Arredondo cuando participaba como coconductora del programa ‘La Batería’ que conducía Aldo Miyashiro en Panamericana.

“Un día me dijo: ‘Muy lejos vives, porque mejor no te pongo un departamento más cerca’. Le dije ‘Así no más, mejor me recoges como hemos quedado’. Después de eso me daban menos participación”, dijo La Pánfila.

LE FUERON DANDO MENOS PARTICIPACIÓN

Al no aceptar su ofrecimiento, La Pánfila señala que recibía cada vez menos exposición en el programa hasta que finalmente Martín Arredondo le dijo que ya no iba más.

“Después de eso me fueron dando menos participación, me mandaban a reportear a la calle y en el segundo mes Martín me dijo ‘Sabes qué, no le agarras la onda y no te vamos a necesitar’ (...) Yo soy bien cortante , él se dio cuenta de que conmigo estaba perdiendo el tiempo y me choteó”, dijo la comediante.

La Pánfila dispara contra Martín Arredondo (video: Willax)

MARIELLA ZANETTI DA SU VERSIÓN

Mariella Zanetti respaldó la versión de Mónica Cabrejos y las que hizo un exasistente de producción que acusó a Martín Arredondo de ser una mala persona.

“Si hay algo más asqueroso en este mundo es una persona que abusa de su poder, ya sea como productor, como hombre, como persona púbica para querer conseguir algo a cambio, es de lo mas repugnante que puede haber”, dijo Mariella Zanetti.