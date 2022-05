‘La pelota no se mancha’, afirma cantante Marco Antonio Guerrero

El cantante Marco Antonio Guerrero contó que a pesar del ampay a Aldo Miyashiro y el periodista deportivo Óscar del Portal, no ha dejado de asistir a las pichangas, pues el fútbol es una de sus pasiones. Es más, cuenta que ahora ve que muchas esposas y novias van a la cancha para cuidar a sus parejas. Asimismo, detalla que ahora se muestra como un cantante multifacético pues graba boleros, pasillos y salsa.

“La gente ha creado memes y bromas de todo tipo después del ampay que se vio en televisión de Miyashiro y Del Portal, y bueno, tendría que decir que la pelota no se mancha y las pichangas se mantienen, por mi parte, yo no me pierdo una, me gusta el fútbol, es una de mis pasiones y hacer deporte te mantiene sano, te quita el estrés, como siempre se dice ‘el deporte es salud’”, comentó el cantante Marco Antonio Guerrero.

¿Entonces, no han cambiado en nada las pichangas?

Los muchachos siguen jugando con la misma intensidad, pero lo curioso es que ahora con el ampay se ve muchas esposas y novias yendo a las canchas para marcar a sus parejas, ja, ja, ja.

En el 2018 fuiste parte de la selección de artistas que fue a Rusia para el Mundial, ¿este año también participarás?

Este año también se iba a realizar nuevamente en Rusia, pues tuvo muy buena acogida por parte del público, pero con la situación de la guerra todo ha quedado suspendido. Al parecer el próximo año se podría realizar en algún otro país, pero no se ha confirmado nada. En el 2018 fue una grata experiencia, porque no solo fuimos a jugar sino a realizar presentaciones artísticas compartiendo con talentos de todo el mundo.

¿Cómo va tu carrera artística, qué proyectos estás realizando actualmente?

Hace unos días acabo de lanzar un nuevo videoclip de boleros y pasillos, y otro de un cover de la salsa ‘cuanto te amo’ de la orquesta Guayacán. Ambos son dos géneros que me gustan mucho, que los he escuchado desde niño y que los he cultivado siempre.

Has retomado los conciertos presenciales...

Gracias a Dios ya estoy reactivado y con trabajo, pues por las redes sociales estoy promocionando mi trabajo y el público reconoce la calidad. Además, también estoy enfocado en realizar colaboraciones con otros artistas, antes de la pandemia grabé con Antonio Cartagena y en unas semanas grabaremos un videoclip. Además, también haré algo con Norlam.