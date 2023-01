Damián Ode lamentó el mal momento que vive la ‘Pepa’ Baldessari y recordó que hace más de una década le hizo una cámara escondida junto a su socio ‘El Toyo’, donde el exfutbolista terminó sacando una carabina porque le habían hecho perder la paciencia.

“La Pepa es un personaje querido en el país y una vez lo sacamos de sus casillas cuando le hicimos una cámara indiscreta con ‘El Toyo’ para el programa de Magaly. Lo estuvimos fregando toda la mañana desde que salió a comprar el pan y perdió la paciencia, pues terminó sacando una carabina para intentar dispararnos”, recordó Damián Ode.

¿Qué bromas le hicieron a la Pepa Baldessari?

Esperamos que saliera de su casa en la mañana muy tranquilo y cuando dejó a su hija en el colegio me disfracé de mendigo y me metí a su carro, me quiso pegar y llegó el serenazgo. Luego, fue a comprar pan y mandamos una grúa para que se lleve su carro, pero lo perdonamos. Y todo se coronó cuando regresó a su casa y habíamos pintado toda la fachada de su casa con afiches políticos... se puso como loco, entró a su casa y terminó sacando una carabina para asustarnos.

¿Te has comunicado con él?

Aún no, no estaba muy al tanto de lo que estaba pasando. La Pepa es un buen tipo, hace unos meses volvimos a grabar con él y siempre es un tipo divertido, buena gente, muy directo. Espero que pueda recuperarse de este mal momento.

VENDIÓ TELEVISOR CON CHIBOLÍN

Horacio, ‘La Pepa’ Baldessari, visitó este sábado el programa del popular Andrés Hurtado y el conductor lo sorprendió con varios regalos. Ambos personajes, que revelaron ser amigos desde hace 20 años, recordaron sus épocas pasadas, cuando no tenían ni qué comer.

“No teníamos qué comer, nos moríamos de hambre, ocho de la noche y no habíamos almorzado. Saqué el televisor de mi casa y se lo vendimos al primer taxista que pasó”, comentó el también conocido como ‘Chibolín’, generando el asombro del exfutbolista, quien no creyó que contara esa historia.

Por otro lado, Andrés Hurtado se dirigó al superintendente de Migraciones, para que ayude a la ‘Pepa’ a regresar a Argentina. “Le pido que nos dé una cita el lunes o martes para explicarle el tema de nuestra Pepa y el tema puntual es que en sus últimos días de su vida desea ir a Argentina”, dijo el conductor.

Además, anunció a un invitado que trataría de resolver sus actuales problemas económicos. “El señor Ciro Castillo, a través de Carlitos Valdivia, me mandó mil dólares para ti, de su corazón, de su cariño, pero no solo eso, hay algo más. Tú sabes qué es ser un padre como yo, tú sabes lo que es perder un hijo como Ciro... pues él quiere adoptarte para que colabores con la región Callao”, acotó Chibolín antes de hacer ingresar a su set al gobernador regional del Callao.

