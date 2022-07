Susan Cristán, más conocida como ‘La Puca’, sigue enfrentada con el padre de su hijo. Esta vez, denunció a Pablo Ramírez por violencia familiar en agravio del menor y desobediencia a la autoridad.

Todo comenzó el pasado 2 de julio, cuando el ex de la actriz cómica fue a recoger a su pequeño para cumplir su régimen de visitas. El niño no quiso ir con él y estalló en llanto, pidiéndole a su madre que no lo dejara ir con su papá.

“No quiero que crezca y que diga que no lo dejé ver a su papá, pero si ya está yendo en contra de las emociones de mi hijo... mi hijo puede decir ‘yo lloro y grito y mi mamá no me hace caso”, dijo Susan para las cámaras de Magaly Tv La Firme.

Por su parte, Pablo Ramírez aseguró que su hijo también llora cuando él lo deja con su mamá porque quiere estar con ambos padres. “ Él habló muy fuerte y mi hijo se asusta y no quiere ir con él” , explicó ‘La Puca’, quien denunció ese mismo día a su ex por los delitos mencionados.

“ Voy a negar los hechos, amo a mi hijo, es el amor de mi vida y no voy a permitir que nadie diga que lo agredo. La señora me amenaza con llamar a la Policía si no me voy, cuando quiero recoger ropa para llevármelo el fin de semana”, se defendió Ramírez.

Finalmente, Susan Cristán aseguró que su ex sigue ejerciendo maltrato psicológico en su contra. “Que pare con esto, no quiero que seamos enemigos, solo quiero tranquilidad, paz”, indicó.

Susan Cristan asegura que su ex sigue ejerciendo violencia psicológica en contra de ella y de su hijo.

