La actriz cómica, Susan Cristan, ‘La Puca’, afirmó que este Viernes Santo realizó el tradicional ayuno junto a su esposo, pues mantiene las costumbres que le inculcaron desde niña en su natal Ayacucho, una ciudad caracterizada por su gran fervor religioso y sus fiestas religiosas.

“Cuando era chiquita realizábamos ayuno en mi casa, en Ayacucho, era una costumbre de todos los años. No comíamos nada hasta las 6 de la tarde, cuando mi madre nos daba una sopa de leche. Yo sentía en el día que me desmayaba pero cumplía lo que decían en casa. Luego, con los años fui entendiendo el sentido del ayuno y ahora lo sigo realizando pues eso ayuda a meditar, a reflexionar en una fecha tan importante para los católicos”, comentó la actriz cómica.

Además, La Puca recuerda con humor los chicotazos que le daba su padre en Semana Santa, sobre todo los viernes. “Mi papá nos despertaba a chicotazos a las cinco de la mañana, de sorpresa nos daba, ja, ja. Ahora me da risa, pero me dolía. Él nos decía que los chicotazos eran necesarios para sentir el dolor de Jesús y acompañarlo en su dolor por Semana Santa, pues debíamos de sufrir por nuestros pecados”, agregó.

Por otro lado, Susan Cristan señala que acaba de realizarse otra prueba de descarte de Covid-19 y ha vuelto a resultar negativa. “Estoy agradecida a Dios por mantenerme con salud, pues hasta ahora no me he contagiado de coronavirus y estamos sanos junto a mi esposo y mi hijito. Además, mi familia que vive en Ayacucho también se encuentran sanos, siempre los llamo y les advierto para que extremen sus medidas de seguridad porque uno se puede contagiar en cualquier lugar”, comentó la actriz cómica.

En cuanto al aspecto laboral, Susan señala que se ha reinventado con la venta de colágeno hidrolizado, pues por ahora no ha podido regresar a la televisión, tras su paso el año pasado en ‘El reventonazo de la Chola’ de Ernesto Pimentel.

“Me invitaron por tres meses al programa de la Chola Chabuca y terminé quedándome todo el año. Fue una linda experiencia junto a Ernesto Pimentel, Manolo Rojas, Fernando Armas y todos los compañeros, pero este año no pude renovar. Sin embargo, estoy reinventándome con la venta de colágeno hidrolizado y no me va mal, poco a poco la gente me está comprando, y claro, hasta les cuento unos chistecitos”, señaló.