‘Claudia Shirley Shantal De la Vega De las Casas’ , ‘La Shirley’, el tik toker que se hizo popular en las redes sociales por hacer la parodia ‘Que me deje coja sino next’, llegó a Lima, desde Iquitos, para pedirle a Aldo Miyashiro, Nicola Porcella y Jhonny Carpincho que reconozcan al hijo que está esperando.

‘Shirley’ , te presentaste en la ‘Banda del chino’ y Aldo se sorprendió cuando le reclamaste la paternidad de tu hijo.

Es que ‘ñañita’, él pensó que se lo quería ‘enyucar’ y se olvidó' que cuando estuvo en Iquitos, por Semana Santa, tuvimos un affaire. Igual me pasó con Nicola Porcella, porque cuando llegó allá nos fuimos a bañar a la laguna de Quistocha. ¡Ay! Ese Nico, hasta con mascarilla es guapo, pero tampoco quiere nada conmigo y para que mi mamá no me agarre a palos le dije a Jhonny Carpincho que se apiade de mí, pero nada. No sé qué hacer, me niegan cuando los tres me enamoraban diciendo que era un monumento de mujer, la más bella, la más hermosa de todo el oriente, la envidia de las ‘tablachas’ (sin pompis).

‘La Shirley’ es un boom, pero ¿quién está detrás de este personaje?

Está Gabriel (López Carrera) el macho alfa lomo plateado, pero con el alma de una ‘bebita’, mentira es broma. Soy un comediante que nació en las calles el 2010.

¿Por qué ese nombre tan largo?

Es que como la ‘Shirley’ es ‘tremendota’ tenía que tener un nombre grande y sofisticado.

La Shirley y Nicola Porcella

Gabriel es casado, tiene hijos...

Tengo mi hijo de 8 años, estoy separado de su mamá, pero tenemos buena relación. Gabrielito es el amor de mi vida, él está ‘jueliz’ de ver a su papá en la televisión. Me vine a Lima sacrificando mi familia para buscar un mejor futuro y tener platita.

Duro ha golpeado la pandemia

Sí, pero he trabajado desde pequeño, soy el menor de seis hermanos. Viví en Iquitos, Ica, Lima y luego regresé a Iquitos para postular a la Policía, pero no la agarré y mi hermano, que es comediante, me jaló para este arte y así nació ‘La Shirley’. Me gusta mucho hacer reír al público.

Pero muchos ríen por fuera y por dentro hay tristeza, ¿es tu caso?

Sin lugar a dudas, eso le pasa a todos los artistas, para mí lo más duro ha sido alejarme de mi hijo, cuando hablo de él siempre termino llorando.

¿Eres un padre responsable?

Sí, siempre le mando su dinero, lo llamo, estoy pendiente de él.

‘JESSICA, NO BUSQUES MÁS, SOY LA PRÓXIMA MISS UNIVERSO’

(Vuelve a convertirse en ‘La Shirley’ para no quebrarse al hablar de su hijo) ‘Ñañita’, vi el concurso de Miss Universo y para mí la Janick debió ser la ganadora, la Miss universo. Tenía ganas de meterme al televisor y darle su ‘puspazo’ (golpe en la espalda) y ‘chochibiarles’ (jalar los cabellos) al jurado, pero a través de tu diario que es el Trome, quiero decirte Jessica Newton que ya no busques más, aquí esta tu belleza del oriente. Sé cocinar, lavar, planchar, hago de todo, yo seré la próxima Miss Universo... ¿aceptarán embarazadas?

TROME | La Shirley quiere ser la próxima Miss Universo