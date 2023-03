La Tigresa del Oriente se presentó este viernes en América Hoy y se mostró más que molesta, luego que el reportero del programa, Oswaldo Arteaga, la llamara el último jueves para preguntarle sobre los rumores de su supuesta muerte.

“Estoy muy molesta. De dónde ha sacado Oswaldo que la Tigresa se murió. Acá estoy, más viva que nunca. Yo me siento muy molesta porque yo estoy muy bien, más viva que nunca. Para todos mis seguidores, acá está su Tigresa, súper bien y trabajando”, dijo indignada.

Oswaldo Arteaga le pidió a la cantante que se tranquilice, mientras Ethel Pozo explicó que la confusión se dio porque había fallecido una actriz mexicana a quien también conocen como ‘La Tigresa’.

REPORTERO SE DISCULPA CON LA TIGRESA

“Quiero que me pida disculpas públicamente”, agregó molesta Judith Bustos. “La Tigresa sabe el respeto que le tengo y lo mucho que la quiero. Si se sintió ofendida, le pido mil disculpas”, dijo el reportero.

Finalmente, la cantante aseguró que Oswaldo Arteaga es su amigo de muchos años y lo destacó como buen profesional, por lo que aceptó su arrepentimiento.

Sin embargo, el reportero no quiso reconocer que su pregunta estuvo mal planteada. “Yo le pregunté a la Tigresa, ‘la gente dice que te has ido’ y ella me dijo ‘a dónde’, bueno al más allá”, dijo a modo de broma.

TE PUEDE INTERESAR

‘Cachaza’ niega a Cardozo y cuenta por qué se llevó todo del depa: “Eran mis cosas, lo que yo compré”

Fiorella Cayo se pronuncia por apasionado beso: “No tenía que irme a un hotel, no iba a tener relaciones” [VIDEO]

Néstor Villanueva ‘cuadra’ a Susy por decir que paga los útiles escolares de sus nietos: “Me deja mal”