La Tigresa del Oriente atraviesa un nuevo vía crucis tras haber vendido al coronavirus. Y es que la Municipalidad de La Victoria, congeló sus cuentas bancarias debido a que mantiene varias deudas con dicha comuna.

Judith Bustos, verdadero nombre de La Tigresa del Oriente, indicó que se dio con la sorpresa de que embargaron sus cuentas cuando se dirigió a retirar una donación que le hizo un artista.

La Tigresa del Oriente comentó que, debido a que se ha quedado sin recursos para afrontar la difícil situación por la pandemia del COVID-19, solicitó un préstamo a la APDAYC que tampoco pudo retirar por sus deudas.

Según comenta La Tigresa del Oriente nunca recibió una notificación de parte de la Municipalidad de La Victoria que le advirtiera que debía cancelar los arbitrios que se estaban acumulando. La artista señala que no está al día en sus pagos desde el 2012, pero que no tenía conocimiento de esto.

“Soy una sobreviviente del Covid. Me esta golpeando esta situación de mi distrito. Yo hice una solicitud de préstamo, me aceptaron por 5,225 soles. Cuando fui a recogerlo, el consejo de la Victoria ya había atrapado. Esto me indigna”, indicó La Tigresa del Oriente.