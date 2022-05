Judith Bustos, más conocida como la Tigresa del Oriente, afirmó que no tiene una gran voz, pero sí miles de seguidores porque tiene carisma y engancha con el público. Aún no piensa en el retiro y acaba de estrenar su tema ‘La tumba hombre’.

“Esta es la primera canción que hago después de la pandemia. Son tres años prácticamente que hemos estado en la nada y ya la voy a estrenar, con video y todo. Durante ese tiempo (pandemia) muchos planes de trabajo quedaron en el aire. Incluso tenía viajes que se cancelaron”, indicó.

Tienes las baterías recargadas...

Tengo otra novedad musical que ya grabé, solo me falta hacer el video y se llama ‘Apaga la luz’. Está bacán, es muy pegajosa.

Toda tu música es bailable, transmite mucha alegría.

Cuando hago un tema siempre pienso que la melodía tiene que ser contagiosa, bailable, que la gente se enganche para disfrutar, esa es la idea.

Es parte de tu esencia.

Claro, yo llevo alegría a mis seguidores. El tema ‘La tumba hombre’ no la escribí yo, es un cover, pero la canto a mi estilo y la letra es bonita, me encanta.

Es cierto que te han llamado de Telemundo...

Ese es otro de mis planes, hace tiempo que quieren llevarme. Yo fui a Telemundo para grabar una canción, que ellos hicieron, para el programa ‘Al rojo vivo’ y me trataron como una estrella.

Eres una cantante que es un fenómeno de las redes sociales, por eso hace años te eligieron como la ‘Reina del YouTube’...

Sí, estoy agradecida porque no siempre todas las personas tienen la misma acogida. Mira yo no me creo cantante, no tengo una voz prodigiosa, pero tengo muchos seguidores. Yo doy gracias a todas a las personas que han puesto su fe en mí, no sé qué les gusta de mi persona, será mi forma de ser, el carisma.

Reconoces que no tienes una voz prodigiosa, pero enganchas con el público.

Así es, jamás pensé salir del continente americano y fui al otro lado del mundo a cantar. Nunca me imaginé haciendo un concierto para una boda egipcia, navegando por el río Nilo en un crucero.

¿No has pensado en el retiro musical?

No, por el momento tengo bastantes seguidores y mientras Dios me dé vida y salud voy a seguir cantando.

Denunciaste que hackearon tu canal de YouTube.

Sí, de eso hace unos años y no he cobrado las regalías de YouTube, me quedé estancada. Entonces, ahorita le estoy poniendo más fuerza para recuperar mi cuenta de YouTube, mi correo electrónico y página oficial de Facebook

¿Esto te ha perjudicado económicamente?

No sé porque la gente hace daño a las personas. Al no tener la contraseña de mi canal de YouTube, ya no puedo cobrar por las regalías y sé que están cobrando porque han venido como tres personas a ponerme en alerta y ofrecer su servicio para recuperar las cuentas.