PIDE AYUDA. Judith Bustios, más conocida como La Tigresa del Oriente, se pronunció esta mañana sobre la situación que viven los artistas durante esta segunda ola de coronavirus en el Perú, que viene afectando la salud y economía de miles de peruanos.

“Todos los artistas estamos y nos sentimos abandonados por el gobierno. Como artista y como persona, le pido al Gobierno que se acuerde de los artistas, que no tenemos ingresos económicos. El trabajo para nosotros era el fin de semana pero ahora no se puede, no hay reuniones sociales, no hay discotecas, no hay nada, entonces estamos mal”, dijo la cantante.

Asimismo, pidió al presidente de la República que dé un apoyo especial para el gremio de artistas. “Yo me considero como la última rueda del coche, quizá también mis compañeros”, indicó en declaraciones a RPP.

En ese sentido, aseguró que está evaluando si reabrir su peluquería para generar ingresos. “Todos los días se come, todos los días se necesita un sencillo en el bolsillo. Ese es el motivo por el cual voy a intentar abrir mi peluquería y generar unos soles”, agregó.

Finalmente, envió un mensaje a la ciudadanía para que acaten las órdenes de las autoridades y así evitar contagiarse de la peligrosa enfermedad.

Cabe indicar que La Tigresa del Oriente se contagió de Covid-19 hace unos meses. Sin embargo, tras vencer a la enfermedad, asegura que le quedaron secuelas como dolor en la espalda y cadera.

TROME - La Tigresa del Oriente planea reabrir su peluquería