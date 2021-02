Judith Bustos, más conocida como La Tigresa del Oriente, contó que ya superó las secuelas que le dejó el coronavirus.

“Ya me siento bien. Al terminar mi cuarentena sí tenía las secuelas del coronavirus como dolores de espalda, de cintura, me agitaba cuando hablaba y caminaba, pero un amigo médico me recomendó una inyección con vitaminas, eso me ayudo un montón y ahora estoy bien”, afirmó.

Tú si te vas a vacunar...

Por supuesto, tengo que vacunarme yo sí creo en la vacuna.

¿Cómo has hecho para mantenerte todos estos meses de cuarentena?

Yo tengo unos ahorritos, pero se va en comida, pagar los gastos, la luz, el agua. Yo al menos me reinvento, hago saluditos virtuales, videos personalizados, por ahí un restaurante me contrata para imagen y con eso me mantengo.

El rubro artístico es el más afectado.

Hay un montón de artistas, no solo cantantes, que la pasan mal. Nos han tratado como la última rueda del coche.

Tigresa subiste un video con Elmer Molocho promocionando un restaurante. ¿Siguen juntos?

Cuando nos piden trabajar juntos, nos juntamos. Es un trabajo, a él le dan su propina y a mí también.

Son amigos...

Claro.

Se dijo que habían retomado la relación.

No, trabajamos juntos. En realidad, alguna vez el Perú y el mundo se va enterar todo lo que hay detrás de ese caso, por el momento ahí lo dejo y seguimos trabajando.