“Él no es nada leal y ella tampoco”, fue lo primero que dijo La Tigresa del Oriente tras enterarse que Elmer Molocho y su bailarina fueron ampayados por las cámaras de ‘Magaly Tv: La Firme’ besándose y entrando a un hotel.

De acuerdo a las imágenes del programa de Magaly Medina, Elmer Molocho y la bailarina Vicky Torero fueron vistos en actitudes bastante cariñosas mientras se divertían en una discoteca local. Minutos después la pareja fue captada ingresando a un hotel en el distrito de Santa Anita.

El material fue mostrado a La Tigresa del Oriente, quien se mostró bastante sorprendida, pero reaccionó de forma muy calmada y sostuvo que hablará con el que hasta ahora aún era su pareja sentimental.

"Voy a tener que hablar con ellos. ¿Qué pasó? Cada uno es libre de su conducta. Él no es nada leal y ella tampoco. Si quiere hacer sus cosas, que lo haga oculto. No así. Ojos que no ven, corazón que no siente”, dijo la intérprete de ‘Israel’.