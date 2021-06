Con el tema de Quinceañera como fondo musical, La Uchulú cumplió uno de sus sueños más preciados, al tener a Patricio Parodi como su chambelán, en un divertido segmento de Esto es Guerra. La youtuber no pudo ocultar su emoción ante la presencia del capitán de Los Guerreros.

La influencer participó en la competencia ‘Hazme reír’, pero no pudo resistirse cuando le tocó el turno al capitán de los Guerreros. “Sí está bien guapo, yo he tenido sueños hermosos con él”, confesó al tener al frente a Parodi.

Patricio le pidió a Uchulú que se calme porque no quería tener problemas con su pareja. “No importa porque yo no soy celosa”, respondió la conocida youtuber y hasta afirmó que Flavia Laos, ‘no es competencia’ para ella; entre risas.

PATRICIO PARODI CUMPLE EL SUEÑO DE UCHULÚ

Ante la confesión de Uchulú, en Esto es Guerra se realizó ‘su quinceañero’ con Patricio Parodi como el chambelán, incluso bailaron el Danubio azul.

“Estoy contenta porque eso le salió gratis”, dijo entre risas y recordó que su chambelán fue su vecino, un viejito llamado ‘Clavito’, debido a la falta de presupuesto.

LA UCHULÚ LE ENSEÑÓ EL BAILE DE NO SÉ

Tras el baile tradicional de los quinceañeros, Uchulú le enseñó a Patricio Parodi algunos de los pasos de su baile No sé. “Que me enseñé el tiktok de su canción”, le pidió el Guerrero y la youtuber no tardó en mostrar sus pasos.