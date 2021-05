MOLESTA. La Uchulú se pronunció a través de su cuenta de Instagram para pedir que no la enfrenten con su amiga ‘Dayanita’ pues, según indica, no existe ningún tipo de rivalidad entre ellas.

En un extenso mensaje, La Uchulú indicó que se siente muy molesta pues algunas personas han querido crear una rivalidad con Dayanita, con quien dice mantener una buena relación de amistad.

“Sólo decir a todas esas personas que andan creando rivalidades donde no las hay, inventando cosas que yo no he dicho, estoy muy enojado con las personas y revistas que inventan, disculpando la palabra, huev....”, escribió Uchulú en su Instagram.

Asimismo, La Uchulú le pidió unas disculpas a Dayanita por si se sintió ofendida con las declaraciones que hizo sobre ella. Finalmente señaló que admira a la actriz de JB en ATV.

“Dayanita y yo tenemos una bonita amistad, le tengo un respeto y una admiración, nunca me ha gustado hablar mal de nadie, mucho menos de ella. Directamente decirte a ti, Dayanita, si te he faltado el respeto en algo mil disculpas. Hermana, sabes que te quiero y te aprecio mucho”, puntualizó La Uchulú.

NADA CON PRIVADITOS

La Uchulú confesó que a pesar del Estado de Emergencia que se vive a nivel nacional, le siguen ofreciendo “privaditos”. Sin embargo, agregó que no volverá a cometer un desliz como lo hizo en la participación de la grabación del videoclip ‘No sé’ del grupo Explosión de Iquitos, en el cual se incumplieron los protocolos sanitarios al verse aglomeración de personas a la hora de la filmación y sin mascarillas.

“No voy a defraudar a mis seguidores, así que voy a ponerle más energía a todo lo que hago y reconozcan mi talento. Ya pasó lo de la grabación y estoy arrepentida, sé que no estuvo bien, pero lo hice porque quería cumplir uno de mis sueños. Ya luego de la tempestad vino la calma y todas las cosas maravillosas que me están pasando”, comentó.

