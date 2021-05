A través de su cuenta de Instagram, La Uchulú rompió su silencio y se pronunció sobre la verdadera relación que mantenía con El Shamuco, personaje que era su pareja en la ficción. Ahora que ya no trabajan juntos, la influencer contó más detalles de su amistad.

La Uchulú se animó a responder a sus seguidores que le hicieron algunas preguntas, entre ellas, una en la que le consultaban sobre El Shamuco, ahora que han decidido ya no grabar videos juntos.

“¿El Shamuco era tu pareja en la vida real?”, le escribió una seguidora a La Uchulú, que se animó a terminar con los rumores y aclarar el tema de una vez por todas.

“No, solo es mi amigo. Y de eso no ha pasado”, respondió La Uchulú, generando la sorpresa entre sus seguidores que se habían acostumbrado a verla siempre junto a El Shamuco.

EL SHAMUCO ROMPE SU SILENCIO

Samuel González, El Shamuco, se ha vuelto uno de los personajes más populares de YouTube en las últimas semanas. Ya cuenta con su propio canal de la plataforma de videos y también con miles de seguidores en otras redes sociales.

Sobre su salida del canal de La Uchulú, contó que nunca le informaron que ya no grabaría más videos con ella y el divertido elenco.

“La verdad no me informaron de mi salida, simplemente ‘lo dejamos ahí’, pues respeté esa decisión. No pregunté las razones por la cual me pusieron de lado; pero no importa. Creo que hoy en día me he ganado, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, un amplío público y es por ellos que no me rindo, es por ellos que sigo día a día y es por ellos que voy a seguir mejorando”, dijo El Shamuco a Trome.

