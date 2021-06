La Uchulú: La historia de un humilde youtuber que lo dejó todo para alcanzar la gloria en el artista del año

“La Uchulú” se ha convertido en el personaje más querido de ‘El Gran Show’. El carisma y dedicación del humilde youtuber hizo que llegara hasta la final de ‘El Artista del Año’ y, aunque no se alzó como ganadora , la también influencer fue la preferida del público, que no contento con el resultado dado por el jurado viralizaron memes pidiendo que se corone al personaje de redes sociales como la que triunfó en el reality de América Tv.

En cada gala dejó sudor, fuerza, carisma y talento para aprovechar la oportunidad de su vida en el “Artista del Año” y eso ocasionó que se ubique en el tercer lugar. El primer lugar lo ocupó el reconocido cantante de salsa Josimar.

‘La Uchulú’ ganó gran popularidad en poco tiempo gracias a la coreografía que realizó para la canción “No sé”, de la agrupación musical Explosión de Iquitos. Esaú Reátegui Wong es el joven de 20 años que está detrás del carismático personaje amazónico.

En una entrevista con Trome hace algunas semanas atrás contó pasajes de su vida y señaló que este éxito con “La Uchulú” se debe a que fue perseverante, creativo y siempre tuvo mucha actitud para hacer cosas.

Su vida

Desde muy pequeño Esaú Reátegui Wong vendió abarrotes, pollo, pescado y aguaje. Además, fue estibador en el puerto de Contamana.

“La Uchulú” nació en Contamana, pero radico en Pucallpa. A Contamana se llega luego de 24 horas en lancha.

“Yo inicié a hacer esto no por fama, sino porque quería salir de la depresión. Había intentado quitarme la vida, pero grabar, hacer mi personaje, me sacaba de mi realidad, entraba a un mundo de fantasía en el que yo era feliz. Y sin querer queriendo, como te digo, empecé a tener reconocimiento. Trabajaba en un centro comercial de Pucallpa, en el servicio de limpieza, con el tiempo la gente me iba conociendo, se tomaban fotos conmigo”, nos declaró en aquella entrevista.

Como se sabe, la popular Uchulú se hizo muy famosa en las redes sociales las últimas semanas y es que, para nadie es secreto, que el joven pucallpeño de 20 años posee un gran talento en el baile y no solo lo demostró siendo un TikToker si no también en la pista del ‘Artista del Año’.

