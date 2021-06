Después de su gran participación en la final de El Artista del Año, La Uchulú volvió a reencontrarse con la española Melody y con Linda Caba, en el concierto virtual realizado por Explosión de Iquitos, en el domingo Día del Padre. En la presentación también estuvo presente el conocido Ingeniero Bailarín.

La conocida agrupación de la selva brindó una presentación virtual en la que contó con la aparición especial del la cantante del recordado tema ‘El baile del gorila’, Melody, quien también es la intérprete de la versión original de No sé.

En esta esperada presentación del ‘Orgulloso amazónico’ también fueron invitados la Uchulú y el Ingeniero bailarín. Lo más interesante de esta cita musical es que el público pudo ver nuevamente juntas a Linda Caba, Melody y la youtuber, quienes juntas brindaron una inolvidable prestación del tema No sé, en la gran final de El Artista del Año.

Las personas que se perdieron el concierto aún pueden verlo a través de Vaope y disfrutar con lo mejor de la música de la popular orquesta amazónica y sus invitados especiales.

Un día antes del concierto virtual, Linda Caba y Melody respaldaron a La Uchulú' en la gran final de El Artista del Año, donde interpretaron el éxito del momento No sé, poniendo a bailar al exigente jurado calificador, y terminaron su performance con el recordado Baile del Gorila.

Lamentablemente para sus intereses, ‘La Uchulú’ no pudo llevarse el primer lugar, a pesar que demostró una gran evolución en su canto con su interpretación del tema de Selena ‘Yo tenía una esperanza’.

