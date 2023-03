Ernesto Pimentel realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram desde Europa, donde viene participando de un congreso de circos. El presentador de televisión se conectó en directo con La Uchulú, para aclarar la denuncia de tocamientos indebidos que realizó hace tan solo un día.

La actriz cómica lamentó que personas malintenciadas grabaran parte de su en vivo y la prensa empezara a titular las noticias desde el enfoque del acoso en televisión. “Grabaron un en vivo que no tenía nada que ver con el tema, los titulares que han puesto no tienen nada que ver con lo que yo estaba contando”, acotó.

En ese sentido, aseguró que su experiencia en el Reventonazo de la Chola siempre ha sido muy buena y no tiene ninguna queja al respecto.

“La verdad no ha sido con mala intención. Simplemente ha sido para interactuar, para reirme, porque me estaba riendo en el en vivo contando historias de mi vida que me pasaron en algún momento”, refirió La Uchulú.

En ese momento, Ernesto Pimentel le pidió que no tomara con humor el tema, ya que el acoso no es una broma.

LA UCHULU ACLARA TOCAMIENTOS INDEBIDOS

“ Fue solo un palmazo, así en broma nada más, no es que tal persona me estaba acosando. Como yo expliqué en el en vivo, que no está esa parte, yo soy una persona súper alegre, comunicativa y a veces hablo con los invitados, supongo que habré dado mucha confianza y me metió un palmazo, pero después todo fue risas ”, indicó La Uchulú.

En ese sentido, explicó que el incidente fue detrás de cámaras, frente a unas 40 personas.

La Uchulú lamento que personas malintencionadas hayan grabado parte de su en vivo para solo destacar la historia que contó sobre un palmazo que recibió en el programa de Ernesto Pimentel.

TE PUEDE INTERESAR

Lorelorelu: ¿Quién es la tiktoker y por qué el ampay de su esposo Miguel se ha vuelto tendencia?

Alfredo Benavides ‘renuncia’ y le reclama a JB por vestirlo de mujer: “Me traes para ponerme peluca”

Andrea Luna denuncia acoso callejero: “Lo grabé y me dijo ‘serrana d m...’”