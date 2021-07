El tiktoker Esaú Reátegui, mejor conocido como “La Uchulú”, estuvo en las grabaciones del dominical “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, y junto a la cantante de tecno-cumbia Ruth Karina, enfrentó un simpático duelo de ollas y sartenes con los músicos Pedro Loli y Amy Gutiérrez.

Mañana te veremos por primera vez en “Mi mamá cocina...” , ¿cómo la pasaste?

Nunca había cocinado en la televisión, me puse nerviosa, pero me encantó. Ruth Karina se desesperó conmigo porque no sé cocinar. Pero, igual, aunque no se sepa cocinar, la gente de la selva tiene el sabor en las manos.

¿Y tus videos de “La Uchulú” cocinando?

Cuando hago videos cocinando es solo seguir al pie de la letra lo que indica mi mamá, pero yo no sé cocinar. Mi mamá tiene una sazón única y me enseñó a cocinar, pero yo no aprendí.

Entonces, no conquistas por el estómago...

No, lo mío no es la cocina, lo mío es la lectura, las matemáticas, el canto. Yo no conquisto por el estómago, yo conquisto siendo atento a los detalles.

¿Qué tal la competencia?, ¿cómo cocinan Pedro y Amy?

No probé el plato de Pedro y Amy porque me dio miedo (risas). Pero, la pasé muy bien con ellos, son muy divertidos y cantan muy bonito. Yo quisiera tener la voz de Amy Gutiérrez.

¿Qué opinas de Ruth Karina?

Ruth Karina me parece una gran cantante, una extraordinaria persona. El tiempo que hemos compartido ella me ha dado muchos consejos, que tenga los pies sobre la tierra, que hay mucha gente que se va a querer aprovechar de mí, y soy consciente de todo eso. Soy consciente, también, de que el público es quien te va a calificar y aceptar, y que nosotros trabajamos para ellos.

¿Te da miedo que se acabe la aceptación del público hacia “La Uchulú”?

No creo que “La Uchulú” se desgaste porque siempre trato de que mi personaje se renueve. Mi personaje baila, canta, y se vendrán cosas nuevas. Yo sigo, no paro. Y lo importante para mí es que yo me sienta bien haciendo lo que hago.

¿Y cómo está tu corazón?

“La Uchulú” es del pueblo, para el pueblo y para el consumo del pueblo, y ya tiene el corazón flechado.

