ORGULLOSA. La Uchulú regresó al ‘Reventonazo de la Chola’ y brindó detalles de su proceso como mujer trans. La artista fue consultada por las críticas que recibió y cuál es la opinión de su familia ante este paso, a lo que respondió que su mamá la apoyó y es la única opinión que le importa.

“Mis hermanos están ahí, aceptándolo, pero lo que más me importa es mi mamá. Ella ya me aceptó, estoy tranquila, feliz. Las personas que puedan cuestionarme o puedan decirme lo otro, lo tomo de la manera productiva, por el lado más amable, me rio de todo”, afirmó.

La creadora de contenido explicó que muchas personas le cuestionan que ella había asegurado que no sería una mujer transexual, pero que finalmente cambió de opinión y está orgullosa.

“Hay muchas personas que me cuestionan eso y me dicen: “Ay tu dijiste que te gustabas tal y como eras” y pues. Yo puedo decir lo siguiente, todos tenemos un cambio de opinión y yo personalmente siempre he tratado de encajar en la sociedad y he tratado de tener aceptación”, manifestó.

Chola Chabuca entrevista a la Uchulú.v

La Chola Chabuca respalda a La Uchulú: “Cuentas con mi cariño y respeto”

Durante la entrevista, la Chola Chabuca no dudó en mostrar su respaldo a La Uchulú por su gran paso.

“Aquí hay una persona que te quiere y te valora independientemente de tu sexualidad, creo que todos tenemos derecho a eso, pero creo que es importante que tu seas más feliz en la medida en la que te pareces a lo que sueñas, y yo te felicito, cuentas con mi cariño y con mi amor y apoyo, y respeto”, enfatizó.

