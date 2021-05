La Uchulú volvió a presentarse en El artista del año luego de haber salido de la sentencia en la primer fecha. Para incomodidad de los jurados del programa, la tiktoker volvió a cantar un tema con ritmos amazónicos, esta vez, a acompañada de Ruth Karina.

Como se recuerda, en la segunda gala, La Uchulú cantó el ‘Siqui Siqui’ siendo así su debut en El artista del Año, pues una gala antes había sido presentada como jale bomba.

En la tercera gala, La Uchulú interpretó un mix tropical de “Dancing queen” y “Gimme gimme”, en la versión en español del grupo Explosión de Iquitos, a acompañada de Maykol Show. En esta presentación se salvó de ser eliminada.

C04-santi-TROME | Santi Lesmes y su dura crítica a La Uchulú (Video: AmericaTV)

Debido a esto, Santi Lesmes le pidió que no vuelva a interpretar un tema de la selva pues es necesario comprobar su versatilidad en la pista de El artista del año.

“Te voy a pedir un favor, es la tercera gala de que la producción te pone un ritmo de la selva. Yo no quiero, porque el Artista del año no es el artista de la selva, el artista del año es de la costa, sierra y selva. Por favor, pido que no te pongan más. Tres galas haciendo lo mismo. La verdad que ya nos saturaste”

El artista del año: Disfruta la presentación de ‘La Uchulú’ junto a Ruth Karina