La Uchulú hizo un emotivo recuento en su cuenta oficial de Instagram donde agradeció a cada una de las personas que estuvieron a su lado y la ayudaron a crecer durante su participación en ‘El Artista del Año’ . El youtuber aseguró que nunca creyó que podía llegar tan lejos y que tras el fin de su participación en el reality de Gisela Valcárcel, se lleva la más bonita de las experiencias.

“Qué bonita experiencia me llevo hoy en mi vida, lleno de retos y mucho aprendizaje. Estoy muy feliz conmigo mismo, con todo lo que hice, cosas que jamás pensé que podía hacerlo, haber superado miedos, como el de cantar en público, como el de hacer piruetas y realizar un show… me voy contento con todos los resultados. Quizás no gane el primer puesto, pero gane mucha experiencia y mucha enseñanza que me ayudaran a seguir creciendo como artista… estoy muy feliz 🥺♥️ orgulloso por todo lo que he logrado”, dice la Uchulú.

Asimismo, y pese a no haber logrado el primer lugar en el programa de la rubia, se dio tiempo para felicitar a Josimar por haber alzado la copa y a los demás integrantes con los que compartió escenario en ‘El Artista del Año’. “Felicidades a @josimarfideloficial ♥️🥰 eres un grande algún día cantaré como tú, ya verás 😅, felicidades @pamela_francov1 😍♥️ mujer con mucho coraje. Felicidades @chikiplumshow @lauritapacheco_oficial , @anahidec, @soyyomelody y @alissoncaba, personitas de las cuales he aprendido mucho, dimos un gran show. Estoy agradecido con DIOS, agradecido con @juliefreundtperu, mi prosorita, la paciencia que ha tenido para poder ayudar a mejorar en el canto y por la belleza persona que es, te quiero🥺. @raulromerovalle muchas gracias por confiar en mí y por hacer de la Uchulú una persona aguerrida y capaz de muchas cosas🥺♥️ te quiero, @pedroibanez_ eres grande, dimos todo en esa pista🥺♥️”.

Por otro lado, también tuvo palabras de agradecimiento para Gisela Valcárcel y todo su equipo de producción. “@elgranshowperu @giselavalcarcelperu muchas gracias por darme la oportunidad de de ser parte de esta maravillosa aventura”.

“Gracias a mi familia, mis amigos y a todos mis chululitos bellos 🥺♥️🥰 por confiar en mí y por todo sus apoyo, los amoooo. Aquí termina una etapa muy bonita de mi vida, y esto solo es el comienzo de algo muy hermoso para mí, a seguir preparándonos ♥️🥰😍 cuídense bechitos 😘♥️ los retos hacen que la vida sea interesante, superarlos es lo que hace que la vida tenga sentido”, finalizó.

QUEDÓ EN TERCER LUGAR

La Uchulú estaba decidida a demostrar por qué era la preferida del público y por qué debió haber alzado la copa de ‘El Artista del Año’. Durante su primera presentación en la final del reality puso a bailar a todo el set al ritmo de ‘No sé' junto a Melody y Linda Caba , quienes la apoyaron en su presentación. Posteriormente, se lució con una salsa, pero el jurado no le puso un puntaje muy alto, pero al llegar a la canción final, sorprendió a todos con su emotiva interpretación .

