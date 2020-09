‘La vampiresa de la cumbia’, Briyit Palomino, contó que abrió su tiendita de abarrotes y viene trabajando en la distribución de pan, snacks y postres ante la falta de conciertos.

“Encontré un socio y me metí al negocio de la distribución de panes, snacks y postres, pues en los alimentos no hay pierde. Además, en mi casa abrí una pequeña bodeguita de abarrotes. Desde que declararon la cuarentena decidí hacer este emprendimiento, invertí mis ahorros porque no me iba a quedar de brazos cruzados, hay cuentas que pagar y no hay conciertos”, dijo la cantante.

¿Tú misma repartes los productos?

Hay unos jóvenes que me ayudan, pero utilizan mi movilidad. Antes de la cuarentena, pensando en mi carrera musical, me saqué a crédito un carrito para los viajes y ahora me toca pagarlo con mi trabajo.

¿Cómo estás de salud?

Ahora bien, pero hace poco me contagié de coronavirus y estuve veinte días encerrada en mi casa. Tenía las defensas bajas, y me estoy alimentando bien para recuperarme.

¿Es por eso que te vimos con unos kilos menos en ‘La ruta del amor’?

Sí, bajé casi cinco kilos por la enfermedad. El virus te consume bastante, pero ya estoy mucho mejor y trabajando muy duro.

¿Dejarás de lado tu carrera musical?

No, seguiré lanzando mis canciones. La música es mi vida.

¿Ya encontraste pareja en ‘La ruta del amor’?

Sigo soltera, tuve ‘química’ en algunas citas, pero hasta ahora nadie me conquista. (D. Bautista)