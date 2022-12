TALENTO NACIONAL. Un peruano destaca nítidamente en la competencia de talento de canto La Voz, versión España. Se trata de Gabriel Herrera y un video de él interpretando “Mi historia entre tus dedos” ya cuenta con cientos de miles de reproducciones en YouTube.

Pues en las imágenes se puede ver como el peruano impresiona al jurado y coaches, entre los que se encontraban Laura Pausini, Rosario y Luis Fonsi. De ellos, la italiana aparece más conmovida.

Debido a su calidad interpretativa, Herrera incluso es considerado como uno de los favoritos para ganar esta competencia, versión España.

En sus redes sociales, Gabriel Herrera ha compartido algunos de los momentos más importantes de su participación en el programa. “Todo esto me está pareciendo increíble. Cantar en frente de Pablo López, Laura Pausini, Luis Fonsi y Antonio Orozco ya era un honor, y ahora que me vean también Melendi, Malú, Rosario y David Bisbal ... No tengo palabras”, escribió en su IG.

LA HISTORIA DE GABRIEL HERRERA

Gabriel Herrera es un joven peruano de 18 años, afincado en Madrid desde hace unaño. Según Antena 3, Gabriel estudiaba una carrera universitaria; que dejó de lado para centrarse en la interpretación.

“Nació en Perú y se afincó en España hace un año, así que no piensa perder el tiempo y decide presentarse a ‘La Voz’ para llegar lo más lejos posible en el mundo de los escenarios y las cámaras”, informó dicho medio sobre Gabriel Herrera.

