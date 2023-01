La Voz Perú regresa este 2023 el lunes 16 de enero, con nuevos conductores, rostros conocidos y nuevos participantes en busca de quedarse con el ansiado primer lugar.

Jesús Alzamora asumirá la conducción del programa junto a su esposa María Paz. “Me siento muy contento de volver a La Voz, uno de los programas más especiales que tiene la tele y especialmente de poder conducirlo con mi querida esposa”, manifestó.

Los entrenadores volverán a ser a Eva Ayllón, Raúl Romero y Maricarmen Marín. A ellos se sumará el experimentado cantante tropical Mauricio Mesones.

La Voz Perú promete una edición tropical con un toque más peruano, remarcando distintos estilos de música. Asimismo, el gran estreno coincidiría con la primera temporada de La Voz Generación.

LA VOZ GENERACIONES: CHRISTIÁN YAIPÉN FAN DE RBD

En la reciente emisión de “La Voz Generaciones”, Christian Yaipén captó la atención de sus compañeros luego que se animara a confesar que es fanático de la famosa agrupación mexicana RBD.

“A mí me ha encantado esta presentación, además me encanta la canción y me encanta RBD. Ja, ja, ja”, manifestó entre risas el jurado de La Voz Generaciones, tras la participación de “New Wave”





