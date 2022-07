El excantante del Grupo 5, Edu Lecca, emocionó al vocalista del Grupo 5, Christián Yaipén, durante las audiciones de La Voz Perú, que incluso se paró de su asiento y le dio un fuerte abrazo. Aunque los seguidores de la cumbia saben quién es Edu, para el público que aún no ha disfrutado de las cualidades de su voz, en esta nota te vamos a contar quien es este cantante.

Edu Lecca es un joven cantante trujillano, que ha formado parte no solo del Grupo 5, sino también en Los Caribeños de Guadalupe y en los Hermanos Silva.

Tras su paso por estas conocidas agrupaciones, Lecca decidió formar su propia agrupación. La vena musical le viene de familia, según reveló en una entrevista en la radio Nueva Q.

Desde muy joven comenzó cantando en mariachis y ganó varios festivales de la canción en Trujillo y además, se declaró admirador de Marco Antonio Guerrero, el exvocalista del Grupo 5.

EDU LECCA EN LA VOZ PERÚ

Edu Lecca sorprendió a la audiencia y también a Christian Yaipén en las audiciones de La Voz Perú. “Soy cumbiambero, canto en grupos de cumbia, conozco a mi hermano Christian”, manifestó en su presentación en el conocido programa.

Los entrenadores intentaron convencer a Edu Lecca para que se vaya a sus respectivos equipos e incluso Eva Ayllón le prometió al trujillano grabar un tema juntos; pero el trujillano prefirió irse con Yaipén.





