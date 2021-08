NO LOS PERDONAN. Guillermo Dávila y Daniela Darcourt fueron duramente criticados en redes sociales por eliminar a los concursantes Sebastián Palma y Fito Flores a puertas de la gran final de La Voz Perú que se desarrollará este jueves 26 de agosto.

Guillermo Dávila tuvo que decidir entre la voz de Marcela Navarro y Fito Flores para llegar a la gran final de la competencia de canto y tener la oportunidad de ser el ganador de esta temporada. Sin embargo, el cantautor venezolano decidió que Fito abandonara el show en medio de aplausos.

Guillermo Dávila elimina a Fito Flores de La Voz Perú

“Mike cuando llegues a tu casa y le des un besote a tu esposa, acuérdate de tu amigo que te desea lo mejor. Maestro Guillermo, no me equivoqué, estoy muy agradecido de pertenecer a su equipo, lo voy a llevar siempre en mi corazón. Daniela, toda mi admiración y maestra Eva, soy tu hincha”, fueron las palabras de Fito en medio de la nostalgia por dejar la competencia.

Por su parte, la salsera Daniela Darcourt tuvo que escoger entre Sebastián Palma y Aldaír Sánchez, sin embargo, el primero no convenció a la cantante. “Siento que con una ya cumplí, pero siento que con el otro me falta una más”, dijo la jurado de La Voz.

Ambas decisiones fueron duramente criticadas en Twitter. Según los usuarios, ambos participantes debieron estar en la gran final de la competencia.

“¿Por qué no pasó Sebastián? Aldair canta muy bien, pero quien se lució en técnica y performance fue Sebastián... No entiendo”, “Sin Sebastián y Fito el programa ya no tiene sentido”, fueron algunos comentarios.

Daniela Darcourt elimina a Sebastián Palma de La Voz Perú