El reality musical “La Voz Senior” entró a la etapa de eliminaciones, y esta noche cada uno de los coaches deberán eliminar a un integrante de su equipo, antes de pasar a la fase de conciertos.

El primer eliminado de este miércoles fue Denys Torres del equipo de Daniela Darcourt. Mientras que Jorge Bendezú (del equipo Pimpinela) fue el segundo en abandonar la competencia.

Precisamente, Joaquín Galán criticó la performance del competidor, a quien le recordó la importancia de saber elegir correctamente la canción para su presentación, y más aún en una competencia.

“Nosotros estamos desde hace un año, solamente concentrados en nuestro repertorio (gira por su 40 aniversario), ¿te das cuenta lo importante que es el repertorio?, uno no se puede equivocar, tu has hecho una performance maravillosa en todos estos programas, pero esta no era la canción para este momento”, lamentó el cantante argentino.

Joaquín Galán y su recomendación a participante

“Esta es la enseñanza que tienes que tener como artista para seguir adelante porque tienes una carrera deslumbrante”, recomendó el artista antes de comunicarle al participante que quedaba eliminado.

VIDEO RECOMENDADO: