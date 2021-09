La última edición de La Voz Senior estuvo marcada por la emoción nuevamente. Una de las concursantes, Edith Miranda, sorprendió al jurado del reality de canto de Latina con su interpretación de ‘Escándalo’ de Javier Solís.

Daniela Darcourt volteó primero a los segundos de escucharla y la siguieron el dúo Pimpinella y Eva Ayllón y finalmente Tony Succar. “Yo tu fan desde ya, espectacular interpretación, se ve que tienes mucho oficio en esto”, dijo este último luego de que todos la aplaudieran emocionados.

“Qué elegancia, qué manera tan bonita de presentarte en el escenario. Creo que ustedes son la enciclopedia para nosotros, para seguir aprendiendo, para seguir manteniendo vivas a las leyendas”, dijo la salsera.

Por su parte, Joaquín Galán no pudo evitar emocionarse. “Tu voz en fenomenal, pero uno puede tener una gran voz pero lo que no se aprende ni se compra ni se estudia es la emoción. En el momento en el que empezaste a cantar ya generaste esa cosa que te llega al corazón... Tengo la suerte de tener una hermana que me emociona cuando canta y no es fácil que me vuelva a pasar, contigo me pasó, de ponerme un nudo en la garganta. Trapasas el profesionalismo, la técnica, llegas a la persona y eso me pasó a mí”, dijo el integrante de Pimpinella.

En ese momento, Edith Miranda pidió escuchar a Eva Ayllón. “Me has aplastado emocionalmente con esa interpretación. Es muy difícil emocionar a una persona de arranque. Yo soy una cantante muy expresiva y tú haz hecho lo mismo, me has dejado calladita, pero tienes una voz hermosa, me imagino que un vals lo debes hacer uff, pero mejor no lo hagas que me va dar verguenza”, dijo la criolla.

La participante le propuso a Eva cantar uno de sus temas. “Una vez, cuando estaba más jovencita, estaba a punto de domir y escuché en la radio que estaban transmitiendo el Festival de Ancón y salió una linda morena a cantar un vans que me llegó al alma”, dijo. En ese instante, ambas interpretaron a dúo ‘Que somos amantes’, dejando sorprendidos a los presentes.

¿QUIÉN ES EDITH MIRANDA?

Edith Miranda es una trujillana de 62 años que se ha dedicado a la música desde su época escolar. Según reveló a La Voz Senior, comenzó su carrera en 1996, cuando ingresó a l grupo ‘El mariachi real’. Luego de varios años y pasar por otras agrupaciones, decidió seguir como solista.

“Nunca pensé volver a un programa de canto, pero gracias a Latina ha despertado en mí la ilusión de estar en un escenario y que mucha gente me pueda ver”, dijo.