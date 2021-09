“La Voz Senior” sigue conmoviendo a sus seguidores. Esta vez, la cantante Lucía Galán fue protagonista de un emotivo momento al ser sorprendida por su única hija, Rocío Luna Hazán Galán.

La joven cantante, en complicidad con la producción de Latina, decidió presentarse al casting a ciegas para sorprender a su madre con una interpretación de “Una canción para que te cuides”, exitoso tema del dúo Pimpinela.

Lucía Galán reconoció la voz de su hija y volteó su asiento para poder abrazarla. Ambas lloraron tras varias semanas sin verse por la grabación de “La Voz Senior” en Perú.

“Esto no se hace. Ella me dijo que tenía un examen y que no podía venir. ¡Qué mentirosa me resultaste!”, expresó Lucía Galán entre lágrimas.

Rocío Luna Hazán Galán aprovechó las cámaras de Latina para hablar del “Hogar Pimpinela para la niñez”, una organización no gubernamental del dúo argentino y donde ella es la cabeza cuando su madre tiene una agenda recargada en el extranjero.

