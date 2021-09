En la edición de este sábado de la “Voz Senior”, en la cual comenzó las batallas entre los participantes, sucedió un hecho muy conmovedor. Y es que Tony Succar no aguantó las lágrimas al tener que escoger entre dos participantes de su equipo, Virginia Cano (82 años) y Juan Reynoso (80 años), quienes se robaron el espectáculo con su talento en una reñida batalla.

Juan Reynoso, de 80 años, interpretó ‘Es mi niña bonita’ de Lucho Barrios; Virginia Cano, de 82 años, hizo lo propio con ‘Risas y lágrimas’ de Cecilia Bracamonte. Sin embargo, solo uno podía pasar a la siguiente etapa del programa.

Tras dichas presentaciones, Juan Reynoso conmovió a la audiencia al agradecer al jurado. “Contento de estar acá, muy felices de cumplir nuestro sueño. Muy agradecido por todo”, señaló entre lágrimas, por lo que tuvo que ser consolado por el conductor y productor del programa.

Tony Succar confesó que era una difícil situación y además, reveló que a su abuelo no lo puede ver. “Es muy difícil porque...A mi abuelo no lo puedo ver desde hace mucho tiempo por la pandemia, mi abuelita falleció. Es como verlos a los dos. Es fuerte. Escoger uno es como ‘por qué me pasan estas cosas’”, expresó con lágrimas en los ojos.

Finalmente, Tonny Succar terminó por escoger como ganador a Juan Reynoso. Sin embargo, Virginia Cano tuvo una segunda oportunidad para permanecer en el programa al ser ‘robada’ por el equipo de Eva Ayllón.

