Lady Guillén: Falleció "mamita" de conductora y la recordamos con este conmovedor video

La conductora del programa "Tengo Algo que decirte" vive una de las horas más oscuras tras la muerte de su querida abuelita. Lady Guillén utilizó el lazo negro como foto de perfil en Facebook para demostrar su duelo.



Los fans de la conductora le escriben varios mensajes en su cuenta de Facebook personal y le dan aliento para superar este duro golpe. "Mucha fortaleza Lady en estos momentos de dolor. Nuestra solidaridad contigo. Un abrazo", escriben los seguidores de Lady Guillén.



Victoria Esperanza Lopez Villacencio se llamaba la abuelita de Lady Guillén. La conductora publicaba varias fotos junto a ella en redes sociales, de este modo la exbailarina le expresaba su amor y respeto a la señora.



La conductora se encuentra demasiado triste La conductora se encuentra demasiado triste

En noviembre de 2016, la abuelita de Lady Guillén la sorprendió en vivo en su programa Tengo Algo que decirte. Apenas vio a su abuelita en el espacio televisivo, la conductora rompió en llanto y no pudo hablar por unos minutos.



"Me siento tan contenta de que estés ahorita donde estás. Lo único que te deseo hijita es que sigas surgiendo. Te amo, hija, te quiero", le dijo su emocionada abuelita a la conductora Lady Guillén. La exbailarina dijo que moría por su abuelita.



"Gracias, mami, por haber estado siempre conmigo. Ella ha sido madre y padre para mí me ha cuidado", le dijo la conductora de televisión a su abuela. La señora crío a su nieta como si fuera una hija más. "Desde muy chiquita de casi meses, ella me ha cuidado, quien estuvo conmigo desde muy niña ha sido mi abuela", contó entre lágrimas Lady Guillén.