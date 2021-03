Lady Guillén ya tiene listo el nuevo proyecto con el cual seguirá en contacto con su público, que la seguía en ‘Tengo algo que decirte’, y afirma que el objetivo es ayudar a la gente a resolver sus conflictos.

“Esta semana terminamos con las promociones y la próxima estoy lanzando la primera edición de este nuevo proyecto, con un caso que conmoverá mucho y con muchas ganas de ayudar a la gente”, dijo Lady.

¿Será un programa de corte social?

Sí, pero con el agregado de seguir hasta el final con ayuda legal en resolución de conflictos. Para eso tenemos un estudio jurídico comprometido a darles ayuda concreta, lo que se quiere es que nadie se vaya sin poder darles la ayuda que necesitan.

Bueno, tú tienes un público que te sigue desde ‘Tengo algo que decirte’.

Estoy tan agradecida con las personas que siguen confiándome sus historias. Me escriben a mis redes contándome sus problemas, a veces me siento corta y no sé cómo ayudarlos. Por ahora hasta que no se haga el programa, los escucho, les respondo y trato de darles tranquilidad. Es cierto aún tengo mucho que aprender, pero daré siempre mis mejores intenciones para continuar ayudando, con la misma esencia y con más corazón.

¿Cómo se va a llamar el programa?

Tendrá mi nombre y un agregado más. Igual el nombre del programa, para mí, es muy irrelevante. Tengo un compromiso con la gente que nadie escucha y que sepan que tienen siempre estas puertas abiertas para ayudarlos.

Lady Guillén fue sorprendida por su pareja al pedirle matrimonio

Hablando de otro tema, Christiam Uribe (su pareja y padre de su hija) te sorprendió pidiéndote matrimonio en ‘América hoy’.

Sí. Nunca me lo imaginé, a pesar de que Cris siempre es muy detallista. No pensé que justo ese día pasaría lo que en algún momento habíamos hablado, sobre todo porque hemos cuidado nuestra relación de no exponerla mucho, pero todos confabularon para darme la sorpresa.

MIRA TAMBIÉN : Lady Guillén se casa: su pareja Christiam Uribe le pidió matrimonio EN VIVO en el Día de la Mujer

¿Y cuándo será la boda o van a esperar que pase la pandemia?

Sí, que todo esté controlado. Veremos cómo irá el próximo año. A mí me encantaría que estén presentes todos los que compartieron mi historia de amor. Solo me hubiera gustado que mi madre esté conmigo, pero desde el cielo estará presente, sé que no se lo perderá.

CANCELAN ‘TENGO ALGO QUE DECIRTE’

Lady Guillén confirmó que el programa “Tengo algo que decirte”, llegó a su fin en Latina luego de cuatro años y aseguró que la “empresa decidió no renovar una siguiente temporada”.

“El viernes 8 de enero se emitió el último programa de ‘Tengo algo que decirte’, por decisiones internas, la empresa decidió no renovar una siguiente temporada, informándonos que ya no estábamos dentro de sus planes en el 2021, concluyendo de esta manera la temporada final, cumpliendo con nuestro contrato hasta el último día”, se lee en el comunicado que envió la conductora.