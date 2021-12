La conductora Lady Guillén afirmó que seguirá el próximo año al frente de su programa ‘Dilo fuerte’, en Panamericana. Además, les recomendó a Andrea San Martín y Juan Víctor que dejen sus problemas de lado y busquen ayuda profesional.

“Estamos full con las grabaciones de Año Nuevo de ‘Dilo fuerte’ y preparando todo para el 2022″, comentó.

¿Se vienen novedades con ‘Dilo fuerte’?

Retornamos con una edición especial de verano para la familia, para los chicos que estarán de vacaciones. Daremos un giro hacia la búsqueda de la familia en general.

Se especuló que no continuarían el próximo año.

Regresamos en enero️ con la bendición de Dios y el trabajo arduo de mi equipo. Nuestro programa es una puerta para mucha gente que necesita ser escuchada.

Mucho más ahora que hay gente que siente que nadie los apoya o que las autoridades los ignoran.

Sí. Te cuento que tuvimos el caso de un feminicidio, vino el presunto asesino a decir que era inocente y culpó a otro hombre. A los días el hombre que menciono se entregó a las autoridades después de que el programa le dio una oportunidad a este muchacho para que defendiera su inocencia. Si no hubiera salido este chico a decir el nombre del verdadero responsable, él hubiera estado preso injustamente. Las ventanas como ‘Dilo fuerte’ serán siempre una herramienta importante para la gente de a pie.

Hablando de otro tema, ¿tú que eres abogada como ves el tema de Andrea San Martín y Juan Víctor?

Es lamentable. Es más, el programa estaba buscando la versión de ambos. Andrea nos ha dicho que ella no va a hablar, que no iba a responder, fue lo que nos dijo como programa y Juan Víctor estaba que salía en otro programa.

Crees que toda la situación se les escapó de las manos.

Juan Víctor aparentemente es un papá preocupado por su hija, que muestra pruebas (audios) y todo. Y digo aparentemente porque al final yo no sé realmente su verdad, cada quién conoce su verdad, cada quién defiende su versión y sabe lo que realmente pasa en sus vidas. Lo que sí no comparto y nunca voy a compartir, es que ellos siendo adultos y padres expongan la intimidad de su niña.

Los audios que mostró Juan Víctor dejan mal parada a Andrea.

Los audios son muy reveladores, muy fuertes y a cualquier padre de familia le va a indignar. Creo que todos nosotros sabemos cómo educamos a nuestros hijos, pero uno tiene que educar con amor, saber en qué momento tener que ser estricta de una manera que no haga daño a tus hijos. Creo que el comportamiento de ella y de él también demuestra que no están bien emocional y psicológicamente. Ambos deberían tomarse un tiempo y ver todo este tema de su hija de forma correcta, que es conciliando y, si no se puede, verlo por el lado jurídico pero todo pensando en la niña.

Al final la pequeña es la más perjudicada.

Creo que ambos no piensan en la niña, Juan Víctor por la exposición y Andrea por la mala actitud para formar a su hija, todo esto se ha salido de control.