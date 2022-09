Lady Guillén se pronunció acerca de la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández, que el último viernes llegaron a un acuerdo para firmar su divorcio, que será en diciembre de este año. La conductora de Panamericana Televisión lamentó que el ‘Rey de los huevos’ haya traicionado a su todavía esposa.

¿Qué opinas del caso de Karla Tarazona?

Es muy triste, porque, al final de todo, lo que ha pasado Karla es ver a sus niños sufrir, desorientados emocionalmente, psicológicamente, por todo lo que han tenido que experimentar dentro de esta separación. Es terrible, también, porque entiendo que ella estuvo luchando hasta el final por su relación, jamás se imaginó que estaba durmiendo con un hombre que en algún momento la iba a traicionar.

¿Ves aquí una traición?

Siento que es una traición familiar, emocional, porque este hombre ha expuesto el dolor de ella y de los niños a nivel nacional, no ha respetado el sentimiento que pasan ellos como familia.

Frente a esta situación, ¿cómo ves la actitud de Karla?

Creo que la actitud que ella ha tenido hasta ahora ha sido la correcta: no expone a sus hijos, los está cuidando, no habla más del tema. Ella está demostrando que ha madurado mucho como mamá y como mujer, ya no vemos a una Karla que sale a hablar de sus temas privados.

Ustedes trabajan en el mismo canal, ¿qué opinas de ella?

Karla es una mujer fuerte, valiente, ha seguido adelante a pesar de haber pasado por muchas dificultades, de haber sufrido demasiado. Además, ella es un ejemplo de mamá soltera, siempre se ha “sacado el ancho” por sus hijos y esto no debemos olvidarnos.

¿Qué le aconsejas?

Debemos tener claro nosotras, como mujeres, que lo que le ha pasado a ella, de repente, nos puede pasar a nosotras. Lo único que tenemos que hacer es voltear la página, continuar. La prioridad de una mujer que pasa por este tipo de situaciones, siempre deben ser los hijos. Lo que le está pasando ahora, sin duda, la hará mucho más fuerte, sé que ella saldrá de esta.

