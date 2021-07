Lady Guillén se ganó los corazones de los televidentes porque siempre ‘tenía algo que decirles’. Después de un descanso médico de dos meses, la conductora reaparece en redes sociales totalmente renovada y revela algunos de los motivos de su sorprendente cambio.

En entrevista con Trome, Lady Guillén cuenta que se sometió a una intervención médica y renovó su estilo de vida. Muy entusiasmada, da detalles de su experiencia para motivar a sus seguidores, pero siempre con responsabilidad y priorizando la salud.

Lady, cuéntanos, ¿ya hay propuestas para regresar a la TV? Tus seguidores te extrañan.

Estos meses han sido unas vacaciones, un descanso, un respiro para ocuparme de cosas personales, no desestimo cualquier propuesta. Uno tiene que ver lo que le conviene, en donde desenvolverse. Estoy analizándolas. Hace unos meses quedó una propuesta en stand by. No llegamos a un acuerdo y ahora estamos retomando conversaciones.

¿Algún formato de TV que te gustaría asumir?

Confieso que me gustaría ampliar el estándar de evolución en TV, quiero hacer otras cosas mas, quizá un magazine, pero sin dejar la ayuda social, las soluciones de los vecinos. Ampliarlo un poco más al entretenimiento, un poco de cocina. Tengo la idea loca de hacer un reality en provincias de temas sociales, es una inversión grande lo sé, pocas televisoras lo pueden aceptar. Me pueden ofrecer muchas cosas, pero no puedo dejar la ayuda social.

Lady Guillén reaparece renovada y motivada

¿Algún proyecto personal en camino?

Estoy encaminando un emprendimiento de la mano de mi familia que trabaja en confecciones en Gamarra. Lo voy a proyectar basado en el producto peruano, soy muy amante de la tela peruana, esa de colores (andinos), me encanta esa tela, antes la usaba en mi programa.

En redes te vemos renovada y algunos usuarios te piden la dieta...

No he hablado mucho del tema, para muchos ha sido sorpresa, estos últimos dos meses he estado en descanso médico. Tuve una cirugía importante para mi salud, eso ha hecho que pueda tener el peso que tengo ahora. Es la mejor decisión que he podido tomar, se me quitó el dolor de columna, estoy mejor de lo que estaba antes. Estoy contenta conmigo misma también. Es lo que debemos irradiar cuando hacemos contenido en redes sociales, motivar a los demás para que tengan ganas de hacer lo mismo.

Incluso muchos decían que te habías hecho la banda gástrica...

He recibido comentarios de la gente, para ellos es ¡Wow!, me preguntaban y me decían que me he hecho hasta la banda, pero no, es mentira. La banda se la hace una persona que tiene que sobrepeso, es obesa y tienes problemas de salud extremos. Es una operación que no es para bajar de peso y ya, eso es irresponsable. Eso debemos tener claro cuando algún influencer o artista te da información para hacerlo o te aconseja. El cuerpo es distinto en cada persona.

Digamos que fue otra operación que influyó en que bajes de peso...

Eso más adelante lo voy a comentar, necesito una información correcta de mi especialista para poder comentarlo. Me siento bien conmigo misma, renovada. Han cambiado muchos factores de mi vida, ha sido la mejor decisión y para adelante. Estoy feliz con los cambios.

¿Cuántos kilos has bajado hasta el momento?

La verdad, no me he pesado aún, pero me falta un poquito más

¿Tu estilo de vida cambió totalmente?

Mi alimentación ha cambiado, estoy comiendo saludable, con mucha agua. Mi vida ha cambiado radicalmente, si antes me veías tomando gaseosa, ya no la tomo. Luego viene el cambio emocional, que lo da poco el lado físico, que tiene ser cuidado y reforzado por especialistas para una mejor forma de vivir, no es hacer cualquier tipo de dieta para alimentarse. Hay que tener cuidado, a veces cuando me preguntan, trato de responder lo mínimo porque puede ser irresponsable.

¿Cuál sería ese mensaje que le darías a tus seguidores?

El mensaje es que cualquier persona lo puede hacer, si lo decide. Debemos tener en cuenta que todo cambio que hagamos debe tener un sentido. Por ejemplo, la salud. Si estamos bien, delgados y alimentándonos bien, chévere. Pero si te vas a descuidar para adelgazar y te enfermas, eso está mal.

¿Tu salud estuvo en riesgo en algún momento?

Parte de mi recuperación fue complicada, tuve un mes más de descanso. Por temas de cómo mi cuerpo tomó las recuperaciones, el metabolismo cambia. Me asusté un poco, pero no fue nada grave, todo se pudo controlar. Ahora estoy bien, con ganas de regresar a la TV, con ganas de escuchar propuestas siempre que encajen con las ideas que tengo, ligadas a la ayuda de la gente que lo necesita.