"Mi mamita desde el cielo nos está protegiendo", manifestó Lady Guillén al inicio de su programa. La conductora de televisión no pudo contener las lágrimas porque se acordó de su mamita que falleció.



Lady Guillén agradeció a todos los miembros de su equipo que siempre la han apoyado. "La idea es que esté sanido y no importa si es hombre o mujercita", indica Lady Guillén en su programa en Latina.



"Esto es lo que muchas personas me preguntaban", indica Lady Guillén. "Necesitábamos tranquilidad y seguridad que todo debería estar bien antes de dar la noticia", sentenció Lady Guillén.



"Yo sigo creyendo en el amor", indica Lady Guillén quien agradece a Dios que el envió un hombre maravilloso. "Sí existe el amor, sí nos podemos enamorar.", indica Lady Guillén quien indica que "se merece ser feliz".

Las sospechas



"Estoy muy feliz y merecen saber (la razón detrás de) la felicidad más grande que estoy viviendo" , se escucha en el avance del programa 'Tengo algo que decirte' de Lady Guillén. Desde hace un par de semanas, muchos rumores sobre un supuesto embarazo rondan a la conductora.

Incluso, durante el pase que le daba Tilsa Lozano a Lady Guillén, la 'Vengadora' intentó que la conductora confirme ante las cámaras los rumores sobre un supuesto embarazo. Pese a que se sorprendió por las insinuaciones, ella evitó responderle y cambió de tema.

A inicios del año , Lady Guillén reveló que este 2018 quería convertirse en madre. Sin embargo, no quiso dar detalles de si estaba en una relación amorosa, pese a que viajó a Estados Unidos muy bien acompañada.

Trascendió que en Latina algunas figuras ya sabrían del estado de embarazo de Lady Guillén y que, cada vez que la ven, no solo la felicitarían sino que hasta le agarran la 'pancita'. Sin embargo, ninguno ha comentado nada al respecto.

Lamentablemente, en el mes de enero, Lady Guillén tuvo que enfrentar una dura noticia: su 'mamita' Victoria Esperanza López falleció. Su abuelita, quien prácticamente la crió durante toda su vida, partió y la conductora le dedicó la segunda temporada de 'Tengo Algo Que Decirte'.



