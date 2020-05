La conductora de ‘Tengo algo que decirte’, Lady Guillén, desmintió que haya pedido que liberen a los presos de las cárceles, quienes se amotinaron por temor al contagio del coronavirus.

“Jamás voy a dejar de pensar en la gente que ha sufrido en manos de estos delincuentes y siempre he dicho que se pudran en la cárcel y cumplan sus condenas los violadores, asesinos y feminicidas. No pedí libertad de delincuentes, no quiero que malinterpreten ni estén creyendo publicaciones de gente mala onda”, dijo la conductora.

Además, aclaró que existen muchos presos sin sentencia que deberían agilizarse. “Dentro de los penales hay gente que está cumpliendo una prisión preventiva, otros están sin condena, y no se sabe si son culpables. Se debería investigar sus casos, agilizar el proceso... y si son inocentes poder reunirse con sus familias porque son los que más sufren, a eso me refería, pues no podemos ser indolentes del dolor de otras personas”, precisó la conductora.