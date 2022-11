Lady Guillén cumple hoy un año al frente de ‘Dilo fuerte’ y asegura que hacer un programa diario no es fácil y está en constante aprendizaje. Además, ahora no solo compite con otros canales sino también con las redes sociales.

Cumples un año al frente de Dilo fuerte.

Estamos de aniversario. Empezamos este proyecto gracias a la confianza que nos dio este canal con tanta historia y trayectoria, porque Panamericana es un canal por el cual han pasado muchos talentos que todavía siguen haciendo televisión. Entonces, para mí es un halago que me dieran esta oportunidad. Mantenerme durante un año no ha sido fácil, pero trabajamos para darle el mejor contenido con el programa al público televidente.

Dices que no ha sido fácil...

Ha sido un año de lucharla, de trabajar duro. Pero también tiene su lado positivo, como dicen : ‘se goza, pero no se gana’. Y es verdad uno goza cuando tiene pasión por lo que hace. El respaldo del público general se refleja en el rating y qué es lo que nos mantiene diariamente. De verdad que nos ha acostado bastante y tenemos la satisfacción de tener esta ventana con distintos casos, y nos damos cuenta de que Dilo Fuerte o cualquier formato como el nosotros, siempre será necesario para el pueblo.

¿Es una ventana más para que la gente pueda expresar sus denuncias.

Sí. Normalmente nosotros ahondamos los casos que los medios de comunicación informan. Nosotros no sólo informamos, los ayudamos, buscamos una vía de solución para sus problemas. A esto sumamos que también hemos ingresado al lado este del entretenimiento en general, como por ejemplo tener casos emblemáticos, casos de homenajeados y también hemos tocado hasta Bud Bunny. Creo que el público tiene la coyuntura de actualidad y la ayuda de los casos, que es lo que está enamorando en este momento a nuestra audiencia.

Ya después de un año puedes decir que has encontrado el formato ideal.

Yo creo que todavía me falta, todos los días se aprende. Es un trabajo arduo, pero tenemos que ser francos y ser realista las redes nos ha quitado mucho. Entonces, es un trabajo muy complicado porque y comprometido ahora competimos no sólo entre canales, competimos con las redes sociales.

Te preocupa el rating...

No voy a ser hipócrita, es necesario e importante en todos los canales. Primero para el sistema financiero en un canal y segundo para poder mantener un programa que necesita tener un costo y pagar todo un equipo. Más allá del rating que obviamente me interesa para que el programa se mantenga y tenga visibilidad y permanencia, también prima la ayuda que se hace. Entonces, creo que va en esta época de mi vida me doy cuenta que es un balance de buen contenido y de rating.