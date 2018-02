¿Lady Guillén está embarazada? La conductora de televisión cuenta toda la verdad a Trome [VIDEO]

“Estoy feliz”, dijo Lady Guillén cuando fue consultada sobre su actual situación sentimental.



“Estoy tranquila, no hablo mucho de mi vida sentimental, pero no estoy embarazada”, dijo escuetamente Lady, quien anunció que su programa ‘Tengo algo que decirte’ regresa este lunes a las 4 de la tarde por Latina.



“Será un nuevo formato, en donde el público participa permanentemente. Tendremos más ayuda social, resolución de conflictos y opiniones de especialistas”, sostuvo.

Además, dijo que no le molestaba que la comparen con Andrea Llosa.



“Yo admiro mucho a las personas que hacen ayuda social. Cada una tiene su esencia”, precisó Lady Guillén. (J.Valle)



Lady Guillén sobre marcha 'Ni una menos': “Nos vamos a concentrar para seguir luchando”