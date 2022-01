Lady Guillén, conductora de ‘Dilo fuerte’, aclaró que ellos no tuvieron vacaciones porque ‘necesitamos seguir con nuestra ventana abierta’.

“Estamos de lunes a viernes, en nuestro horario habitual de las 3 de la tarde. El estar en vivo nos permite desarrollar más las necesidades en sus diversas situaciones. Trabajando con más enlaces, investigación periodística y ahora con el plus de actualidad, de lo que pasa en nuestro país, desarrollándolo desde el punto de inicio hasta el final”, señaló.

No tuvieron vacaciones.

No, nos fuimos de largo con la convicción de seguir con nuestra ventana abierta para todos.

¿Estás compitiendo con ‘Amor y fuego’ y ‘Al fondo hay sitio’?

Siempre habrá competencia. Pero nuestra esencia como programa es el trabajo arduo de todo un equipo maravilloso. Empezamos en la tarde, y la gente nos quiere a esa hora. La verdad el recibimiento ha sido bueno, siempre estaremos agradecidos con público que nos ven.

Es un horario difícil...

Con trabajo y convicción, estamos dispuestos a enamorar en esa hora al público de Panamericana.

Hemos visto que están subiendo más TikToks.

Sí, hay que estar en la actualidad. Es también parte de la chamba y de paso me divierto.

Y te acerca a otro público.

Así es. Siempre estamos subiendo contenido productivo y divertido. Además, bailamos un poquito ja, ja, ja, aunque a veces se me hace complicado algunos pasos.

“‘Dilo fuerte’ es un talk show moderno, obviamente sin dejar de lado la esencia que es la de ayudar a la gente en la resolución de sus conflictos”, señaló.

Cuando uno habla de talk show, piensa en Laura Bozzo. ¿'Dilo fuerte’ será parecido?

No hay comparación con lo que hacía la señora Laura Bozzo, jamás, es una época marcada por mucho disgusto de los peruanos y no se puede repetir, no podemos lucrar con el dolor de la gente ni aprovecharnos de las personas. No hay ningún caso que sea actuado, aquí no habrán actores. Nosotros somos productivos, no negativos. Además, tendrá su toque de entretenimiento.

¿No habrá broncas en tu programa?

Conflictos siempre habrán, pero con respeto y tratando de darle solución a esa controversia. En el programa vamos a tener las puertas abiertas para todos, no nos vamos a centrar en un solo tema, por ejemplo el ADN, pensión de alimentos o la tenencia, no. Nosotros vamos a tocar todo, creo que se necesita que le demos la oportunidad de alzar la voz a todos y con sus distintos problemas. Todos tienen el derecho de tocar la puerta y nosotros tenemos el deber de abrírsela para que ellos puedan hablar y tratar de ayudarlos. Somos una ventana para que la gente solucione sus problemas y pueda tener una nueva vida.

