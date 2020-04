Coronavirus Perú | Últimas noticias | Lady Guillén no pudo con su indignación y alzó la voz en su programa contra aquellas personas que no acatan la cuarentena por la propagación del coronavirus en el Perú. La conductora de ‘Tengo algo que decirte’ pidió de manera enérgica que no salgan de sus casas.

Fiel a su estilo, Lady Guillén se mostró indignada contra las personas que no quieren permanecer en sus casas ahora que se ha cumplido el día 23 del Estado de emergencia en el país.

“Quiere que se lo diga de esta manera, quiere que se lo transmita. Pues sí, señora. Cierre su puerta, no la abra, quédese en su casa. De esa manera va a salvar su vida. Entienda por favor”, dijo Lady Guillén en su programa.

Lady Guillén se desespera y envía fuerte mensaje

PREOCUPACIÓN EN CHORRILLOS

La tarde de este martes 7 de abril, en el día 23 del Estado de Emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus en el Perú, cámaras de Tengo Algo que Decirte captaron a un vehículo del Ministerio de Salud sacando un cuerpo de una vivienda en el distrito de Chorrillos en medio de extremas medidas de seguridad.

Vecinos de la zona alarmados pidieron ayuda para la familia de la presunta víctima mortal del Covid-19, que permanece aislada dentro de su vivienda de la calle Los Próceres. Además, pidieron al alcalde desinfectar toda la zona.

Vecinos alarmados por cuerpo de presunta víctima del coronavirus y familia posiblemente contagiada