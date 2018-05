La conductora de ‘Tengo algo que decirte’, Lady Guillén, está disfrutando al máximo de su embarazo , fruto de la relación que mantiene con Christiam Uribe , gerente de Programación de Latina.

Hace poco Lady Guillén colgó en sus redes sociales una fotografía llena de amor en Instagram . La conductora estaba vestida de blanco y miraba dulcemente su barriguita.

De la misma forma Lady Guillén compartió un video donde baila al ritmo del cajón con unos hinchas peruanos y se le ve radiante con su prominente pancita de embarazada.

Lady Guillén embarazada (Fuente: Instagram) Lady Guillén embarazada (Fuente: Instagram)

Pero no solo ella está emocionadísima. Su pareja, Christiam Uribe, también está entusiasmado pues hace pocos días colgó una fotografía con Lady Guillén , ambos abrazados y felices. El mensaje te hará derretir de amor:

‘La abracé, no con mis brazos... la abracé con todo el tiempo que la había extrañado’ escribió el romántico novio de Lady Guillén en su cuenta de Instagram .

Lady Guillén y Cristiam Uribe (Fuente: Instagram) Lady Guillén y Cristiam Uribe (Fuente: Instagram)

Si bien aún no se sabe el sexo de su bebe, Lady Guillén no tiene ninguna preferencia. 'Será lo que Dios me mande’, aseguró sin estresarse por el futuro.

