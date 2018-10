Lady Guillén regresó a 'Tengo algo que decirte' la tarde de este lunes, luego de haber dado a luz hace dos semanas a su primera hija, Victoria. La producción del popular programa organizó una conmovedora sorpresa para la conductora, que la dejó visiblemnte emocionada.

Tras presentar a la mamá de Piero Gaitán García y comunicarse con el padre de Javier Dulzaides, Tony Dulzaides, Lady Guillén fue sorprendida por Valeria Piazza, quien le dio la bienvenida de una original manera.

Lady Guillén se mostró intrigada al ver un cuadro cubierto por una tela. Al descubrirlo, la popular conductora se quedó sin palabras pues se trataba de una imagen de su abuela fallecida, a quien consideraba como su madre, sosteniendo a la pequeña Victoria.

"He disfrutado a mi mamá 31 años y por casualidades de la vida mi hija nació en el mismo mes que mi madre nació, se llevan semanas de diferencia. Hubiera sido muy importante para mi que mi mamá estuviera en los momentos más hermosos como mis nueve meses de embarazo, compartir mi parto, me hubiera gustado tenerla pero no la tuve, me tocó vivir esta etapa sin ella. Gracias, no pensaba tener esto", dijo Lady Guillén entre lágrimas.

Victoria Esperanza Lopez Villacencio se llamaba la abuelita de Lady Guillén, quien hizo de padre y madre para ella desde que era una niña. En enero de este año, falleció, dejando devastada a la conductora.

Lady Guillén rompe en llanto al recibir emotivo regalo que une a su madre fallecida y a su bebé recién nacida. Video: Tengo algo que decirte

