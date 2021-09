Lady Guillén rompió en llanto con la sorpresa que le dio Gisela Valcárcel en Reinas del show. La exconductora de TV recibió la visita de su pequeña hija Victoria, quien ingresó con los brazos abiertos para abrazarla.

Minutos antes, Lady Guillén contaba detalles de cómo fue había sido su infancia al lado de su abuelita y de cómo decidió ponerle el nombre a su pequeña hija en homenaje al persona que la crió.

Lady Guillén llora al presentar a su hija en TV por primera vez (Video: América TV)

LADY GUILLÉN SORPRENDIDA POR SU HIJA

Lady Guillén jamás imaginó que su pequeña hija aparecería para sorprenderla en el reality de baile. La pequeña Victoria hizo su ingreso al set y se presentaba por primera vez ante cámaras.

“Es la primera vez que Victoria la tengo en TV y en cámaras, la he cuidado tanto en estos tres años. Tenerla aquí, con los brazos abiertos, es el mejor regalo que me has podido dar”, dijo Lady Guillén , muy emocionada.

